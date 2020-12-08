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Общество / Авто и транспорт
8 декабря 2020, 16:20

Из Екатеринбурга возобновляются полёты в Киргизию

борт Уральских авиалиний

Из Екатеринбурга возобновят полёты в Киргизию. Фото: Евгения Скачкова.

Киргизия открывает границы для туристов. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновляет регулярные рейсы в Ош и Бишкек.

Улететь туда можно будет из восьми российских городов – Екатеринбурга, Москвы (Домодедово), Жуковского, Санкт-Петербурга, Нижневартовска, Казани, Красноярска и Самары. Билеты уже в продаже.

Перед въездом в страну туристам нужно будет предоставить справку об отсутствии COVID-19 при посадке в самолёт. Сдать ПЦР-тест необходимо за 72 часа до прибытия в страну, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Ранее «Уральские авиалинии» сообщили о запуске рейса из столицы Урала в Дубай. Улететь из уральской столицы в ОАЭ можно будет с пересадкой в Уфе.

Добавим, в Свердловской области с начала года в отношении должников вынесено более 200 тыс. постановлений о временном ограничении права выезда за границу. Общий долг составляет свыше 39,5 млрд рублей.

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