Стал известен перечень автобусов, которые перенумеруют в Екатеринбурге

Власти Екатеринбурга планируют изменения с 1 июля 2021 года. Фото: Галина Соловьёва

С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Такие данные содержатся в постановлении о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы.

Документ подписан мэром города Александром Высокинским. Согласно постановлению, следующим летом в столице Урала также начнёт курсировать новый автобус - №44 метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный.

С 1 августа 2020 года будут перенумерованы также шесть троллейбусов:

№10 в №30 Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича,

№12 в №32 Коммунистическая – Академическая,

№15 в №35 Ботаническая – Крауля,

№17 в №37 Посадская – Академическая,

№8 в №38 Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая,

№17 в №87 Коммунистическая – Калининская.

Кроме того, троллейбусы №13 и №16 объединятся в №33 Коммунистическая – Педуниверситет.

С 1 августа 2023 года переименуют шесть трамваев:

№21 в №2 ЦПКиО – Кирова,

№24 в №6 7 Ключей – Площадь 1-й Пятилетки,

№19 в №9 Машиностроителей – Волгоградская,

№34 в №12 Керамическая – Метро "Ботаническая",

№32 в №15 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта,

№27 в №16 Керамическая – Кушвинская.

Кроме того, появится новый трамвайный маршрут - №10 Преображенский парк – Фрезеровщиков.

Фото: постановление

Фото: постановление

Ранее "Облгазета" писала, что во время переименования автобусов будут отменены маршруты №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон, №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер".

Фото: постановление

Фото: постановление