Стал известен перечень автобусов, которые перенумеруют в Екатеринбурге

С 1 июля 2021 года в Екатеринбурге переименуют 24 автобуса. Такие данные содержатся в постановлении о планировании регулярных перевозок на 2021-2023 годы.
Документ подписан мэром города Александром Высокинским. Согласно постановлению, следующим летом в столице Урала также начнёт курсировать новый автобус - №44 метро "Ботаническая" - микрорайон Компрессорный.
С 1 августа 2020 года будут перенумерованы также шесть троллейбусов:
- №10 в №30 Ильича – Площадь 1-й Пятилетки – Ильича,
- №12 в №32 Коммунистическая – Академическая,
- №15 в №35 Ботаническая – Крауля,
- №17 в №37 Посадская – Академическая,
- №8 в №38 Коммунистическая – Площадь 1-й Пятилетки – Коммунистическая,
- №17 в №87 Коммунистическая – Калининская.
- Кроме того, троллейбусы №13 и №16 объединятся в №33 Коммунистическая – Педуниверситет.
С 1 августа 2023 года переименуют шесть трамваев:
- №21 в №2 ЦПКиО – Кирова,
- №24 в №6 7 Ключей – Площадь 1-й Пятилетки,
- №19 в №9 Машиностроителей – Волгоградская,
- №34 в №12 Керамическая – Метро "Ботаническая",
- №32 в №15 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта,
- №27 в №16 Керамическая – Кушвинская.
Кроме того, появится новый трамвайный маршрут - №10 Преображенский парк – Фрезеровщиков.
Ранее "Облгазета" писала, что во время переименования автобусов будут отменены маршруты №32 Драмтеатр - Компрессорный микрорайон, №64 Компрессорный микрорайон - Сады (пос. Мичуринский), №059 Гипермаркет "Дом" - "Гулливер".
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