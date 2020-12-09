Северный автовокзал Екатеринбурга открыл продажу билетов на предновогодние дни

На Северном автовокзале Екатеринбурга стартовала продажа билетов на предновогодние дни. Фото: Алексей Кунилов.

На Северном автовокзале Екатеринбурга стартовала продажа билетов на предпраздничные дни. Уже сейчас уральцы могут приобрести билеты на любой рейс отправлением до 30 декабря включительно.

Предпродажа билетов на автобусы, отправляющиеся в путь 31 декабря и в январские каникулы, откроется за 10 дней, рассказали "Областной газете" в справочной службе Северного автовокзала.

Билеты можно оформить в кассах автовокзала и на его сайте.

Напомним, из-за сложной эпидемической обстановки в стране уральцев призвали встречать Новый год в кругу семьи, отказаться от далёких поездок, в том числе в Санкт-Петербург.