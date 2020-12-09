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Общество / Авто и транспорт
9 декабря 2020, 13:29

В Екатеринбурге открыли вестибюль станции метро «Уралмаш», не работавший с марта

метро

В Екатеринбурге открыли вестибюль №2 станции метро «Уралмаш». Фото: Галина Соловьёва.

Вестибюль №2 станции метро «Уралмаш» в Екатеринбурге вновь открыт. Он не работал почти девять месяцев, с 21 марта.

Вестибюль станции «Уралмаш», ведущий к Уральскому центру народного искусства ДК Лаврова, был открыт по поручению главы уральской столицы Александра Высокинского. Таким образом, планируется развести пассажиропоток и тем самым снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, ЕМУП «Метрополитен» закрыл вестибюль № 2 ещё 21 марта текущего года по техническим причинам. Ранее вестибюль уже неоднократно закрывался и был недоступен для входа (выхода) и обслуживания пассажиров.

Областная газета Свердловской области

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