Россияне три месяца смогут путешествовать поездами со скидкой 40%

С 1 января по 31 марта 2021 года россияне смогут ездить в плацкартных вагонах поездов со скидкой 40%. Фото: Галина Соловьёва.

В первом квартале 2021 года россияне смогут совершать поездки в плацкартных вагонах поездов со скидкой 40%. Продажа билетов по акции стартует в четверг, 10 декабря.

Как отмечается на сайте РЖД, в акции участвуют 12 поездов, часть из которых следует в Москву или Санкт-Петербург. В списке есть, например, поезд №71/72 Екатеринбург — Санкт-Петербург, а также поезда №13/14 Новокузнецк — Санкт-Петербург, проходящий через Талицу, Камышлов, Екатеринбург, Первоуральск, и №37/38 Томск — Москва, делающий остановку в столице Урала.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала о том, что скидки 40% в плацкартные вагоны поездов в России действуют и сейчас — до 24 декабря, правда, по этой акции можно приобрести билеты только на верхние места.