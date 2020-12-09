Международные полёты из уральских городов до Нового года не возобновятся

В 2020 году открытия прямого международного авиасообщения из аэропортов УрФО не ожидается. Фото: Галина Соловьёва.

В 2020 году открытия прямого международного авиасообщения из аэропортов УрФО не ожидается. Более того, границы некоторых стран могут остаться закрытыми для россиян до сентября следующего года.

Об этом речь зашла на сегодняшней пресс-конференции, посвящённой подведению итогов в туристической сфере 2020 года.

Предположение о том, что полёты за границу из Кольцово и аэропортов других уральских городов до Нового года не возобновятся, озвучил президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Ранее с похожим высказыванием выступал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он заявил, что с прямыми рейсами из Екатеринбурга за рубеж придётся повременить, чтобы не способствовать распространению коронавирусной инфекции.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, что границы ряда стран, которые пользуются популярностью у российских туристов, откроются не раньше сентября 2021 года. В основном это касается стран Европы.

"Мы думаем, что границы будут закрыты с Европой до августа-сентября, судя по разговорам с иностранными партнерами. Их власти предполагают, что открыть границы Европы с Россией можно будет где-то после летнего сезона», — пояснил Игнатьев, добавив, что это "оптимистичный сценарий".

Напомним, 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение. 1 августа оно начало возобновляться. Первыми для поездок жителям страны стали доступны Великобритания, Танзания и Турция. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Сербия, Япония, Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Прямые перелёты в эти страны открыты далеко не из всех российских городов. Так, например, закрытым до сих пор остаётся екатеринбургский аэропорт Кольцово.

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