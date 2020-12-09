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Общество / Авто и транспорт
9 декабря 2020, 18:45

На двух уральских трассах ограничат движение до 20 декабря

Трасса

Строители ограничат движение на трассах P-351 Екатеринбург - Тюмень и P-242 Пермь - Екатеринбург. Фото: Галина Соловьёва.

Строители ограничат движение на трассах P-351 Екатеринбург - Тюмень и P-242 Пермь - Екатеринбург. На ремонтируемых участках обеих дорог движение закроют до 20 декабря.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", на участке км 258-259 трассы Пермь - Екатеринбург будут проводить работы по установке краевого барьерного ограждения.

Строители будут работать ежедневно с 9:00 до 18:00 вплоть до 20 декабря, в связи с чем в указанный период времени движение в сторону уральской столицы будет осуществляться по одной полосе. Аналогичные ограничения коснутся трассы Екатеринбург - Тюмень.

Водителей призывают сохранять бдительность при приближении к обозначенным участкам.

Областная газета Свердловской области

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