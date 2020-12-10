Из Екатеринбурга назначены дополнительные рейсы в Сочи и Ростов-на-Дону на новогодние каникулы

В декабре и январе уральцы смогут чаще летать в Сочи и Ростов-на-Дону. Фото: Евгения Скачкова.

В Кольцово увеличат количество рейсов по южным направлениям на новогодние праздники. В декабре и январе уральцы смогут чаще летать в Сочи и Ростов-на-Дону.

С 26 декабря по 9 января полёты из Екатеринбурга в Сочи будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Вылеты назначены на среду в 12:10 и субботу в 11:15, сообщает пресс-служба Кольцово.

Рейсы в Сочи вводит также Azur air. С 28 декабря по 9 января перевозчик будет летать на курорт по понедельникам в 8:50, средам и субботам в 8:15.

Ещё две авиакомпании - "Уральские авиалинии" и NordWind - увеличат частоту полётов к Чёрному морю. Уральский авиаперевозчик на период с 29 декабря по 10 января вводит ежедневный рейс по данному направлению. NordWind с 22 декабря приступит к выполнению рейсов по понедельникам, вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Дополнительный рейс в Ростов-на-Дону открывает авиакомпания "Азимут". Летать в южный город она будет по субботам в 7:00 со 2 по 16 января.

Напомним, ранее "Областная газета" писала о том, что на новогодние каникулы назначены дополнительные поезда по России, в том числе из Екатеринбурга. Это актуально для уральцев, планирующих поездки по стране, ведь в 2021 году открытия прямого международного авиасообщения из Кольцово не ожидается. Более того, границы некоторых стран могут остаться закрытыми для россиян до сентября следующего года.