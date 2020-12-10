В Екатеринбурге на два года закрыли проезд от улицы Чемпионов до Счастливой

В Екатеринбурге ради строительства жилого дома закрыли движение транспорта от ул. Чемпионов до Счастливой. Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года.
Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, перекрытие проезда вдоль дома № 5 на ул. Чемпионов в микрорайоне Солнечном связано со строительством многоквартирного жилого дома. Движение транспорта ограничит ООО «Форум – Солнечные кварталы».
Горожан попросили заранее планировать маршрут передвижения.
Напомним, в Екатеринбурге на этой неделе также ограничат движение транспорта ещё по двум улицам. Одна из них расположена на Уралмаше, вторая – на Эльмаше. Кроме того, в столице Урала до конца года продлили ограничение на Чкалова.