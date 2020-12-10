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Общество / Авто и транспорт
10 декабря 2020, 12:28

В Екатеринбурге на два года закрыли проезд от улицы Чемпионов до Счастливой

Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года.

Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года. Фото: Нина Георгиева

В Екатеринбурге ради строительства жилого дома закрыли движение транспорта от ул. Чемпионов до Счастливой. Ограничение будет действовать до 31 октября 2022 года.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, перекрытие проезда вдоль дома № 5 на ул. Чемпионов в микрорайоне Солнечном связано со строительством многоквартирного жилого дома. Движение транспорта ограничит ООО «Форум – Солнечные кварталы».

Горожан попросили заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, в Екатеринбурге на этой неделе также ограничат движение транспорта ещё по двум улицам. Одна из них расположена на Уралмаше, вторая – на Эльмаше. Кроме того, в столице Урала до конца года продлили ограничение на Чкалова.

Областная газета Свердловской области

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