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Общество / Авто и транспорт
10 декабря 2020, 19:27

В России под отзыв попали более 4 тысяч автомобилей Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Отзывают автомобили Mercedes-Benz CLS и E-класса. Фото: Павел Ворожцов.

АО "Мерседес-Бенц РУС", который является представителем компании Mercedes-Benz в России, объявил об отзыве 4 355 автомобилей E-класса и CLS. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Под отзыв попадают машины Mercedes-Benz CLS и E-класса (тип 213, 238, 257), которые были приобретены в период с 2016 по 2020 годы. Автомобили отзывают в связи с вероятностью возникновения неполадок в токопроводящей шине вследствие определённых электрохимических процессов.

Владельцев машин, которые попадают под отзыв, проинформируют о необходимости предоставления транспортного средства в ближайший дилерский центр по телефону или по электронной почте.

На всех транспортных средствах будет доработана токопроводящая шина и проложен отдельный электропровод. Для обладателей автомобилей ремонт будет бесплатным.

Областная газета Свердловской области

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