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Общество / Авто и транспорт
11 декабря 2020, 10:07

Екатеринбуржец лишился Audi за долги по налогам

арест Audi TT I (8N) Cabrio

Екатеринбуржец лишился Audi за долги по налогам. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Житель Екатеринбурга лишился кабриолета за долги по налогам. Мужчина задолжал более 200 тысяч рублей.

По данным пресс-службы УФССП России по Свердловской области, екатеринбуржец уклонялся от уплаты долга. На приём к судебным приставам мужчина также не являлся.

Как выяснилось, мужчина не трудоустроен, расчётные счета в банках пусты. При этом в собственности имеется Audi TT I (8N) Cabrio. На машину был наложен арест для дальнейшей реализации погашения задолженности.

В России цена нового автомобиля Audi TT у официального дилера составляла 2 305 000 – 2 970 000 рублей.

Напомним, в этом году это не первая Audi, которую арестовывают судебные приставы. В разное время были изъяты три Audi Q5. Два владельца задолжали по налогам 16 и 5 миллионов рублей, ещё один – более 700 тысяч рублей, не выполнив условия договора займа.

Областная газета Свердловской области

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