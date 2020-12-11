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Общество / Авто и транспорт
11 декабря 2020, 14:39

В Екатеринбурге знаки «Остановка запрещена» появятся на улице Восточной и на Объездной

Работает эвакуатор

Знаки устанавливаются по просьбам жителей уральской столицы. фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге ещё на двух улицах установят знаки «Остановка запрещена». В первом квартале 2021 года они появятся на улице Восточной и Объездной автодороге.

Об установке новых знаков «Остановка запрещена» горожан проинформировал Центр организации движения Екатеринбурга.

В первом квартале 2021 года муниципальное учреждение установит знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» на Объездной автодороге от ул. Амундсена до Московской и на ул. Восточной от Сибирского тракта до Куйбышева.

Знак «Остановка запрещена» действует в отношении всех транспортных средств, за исключением маршрутных.

В пресс-службе мэрии Екатеринбурга отметили, что знаки устанавливаются по просьбам жителей уральской столицы.

Напомним, в середине ноября сообщалось, что до конца года знаки «Остановка запрещена» планируется установить ещё на пяти городских магистралях. Ожидается, что это позволит разгрузить транспортные артерии уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

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