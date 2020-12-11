На СвЖД вводится новый график движения электричек. Фото: Алексей Кунилов.

С 13 декабря на всей сети РЖД вводится новый график движения поездов на 2020/2021 годы. В свою очередь на Свердловской железной дороге произойдёт ряд изменений в расписании электричек.

Будет скорректировано время отправления некоторых пригородных поездов, дни курсирования и нумерация. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, изменения произведены с учётом потребностей пассажиров.

В новом графике маршруты ряда электричек, следующих из Нижнего Тагила до станции Екатеринбург-Пассажирский и обратно, будут продлены до станции Керамик (Екатеринбург). Появятся остановки о.п. Вторчермет, Уктус, о.п. Ботаническая, о.п. Лесотехническая, Шарташ и о.п. Первомайская. Таким образом, пассажиры из Нижнего Тагила и Новоуральска смогут добраться до центра Екатеринбурга и других крупных районов города.

Обновлённый график выглядит следующим образом:

пригородный поезд №6461 сообщением Керамик – Нижний-Тагил (ранее Екатеринбург-Пасс. – Нижний-Тагил) будет отправляться со ст. Керамик в 19:02. Прибытие запланировано на 22:58;

сообщением Керамик – Нижний-Тагил (ранее Екатеринбург-Пасс. – Нижний-Тагил) будет отправляться со ст. Керамик в 19:02. Прибытие запланировано на 22:58; пригородный поезд №6459 сообщением Керамик – Нижний Тагил (ранее Екатеринбург-Пасс. – Нижний-Тагил) будет отправляться в 17:30, прибывать в 21:36.

сообщением Керамик – Нижний Тагил (ранее Екатеринбург-Пасс. – Нижний-Тагил) будет отправляться в 17:30, прибывать в 21:36. пригородный поезд №6462 сообщением Нижний-Тагил – Керамик (ранее Нижний-Тагил – Екатеринбург-Пасс.) будет отправляться в 15:36, прибывать в 19:52.

Как ранее сообщала "Областная газета", с 13 декабря также изменится график "Ласточки" Тюмень – Екатеринбург. У неё на 30 минут сократится время в пути, оно будет составлять 4 часа 30 минут. Поезд будет отправляться из Тюмени в 6:55 и прибывать в Екатеринбург в 11:25.

Кроме того, с 1 января 2021 года в расписании появится новый поезд – №115/116 Томск – Адлер, который на территории Свердловской области будет делать остановки в Богдановиче, Екатеринбурге, Ревде и Дружинино. В случае возобновления курсирования международных пассажирских поездов также может быть назначен поезд №64/63 Минск – Екатеринбург.

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