Темы дня

Общество / Авто и транспорт
11 декабря 2020, 16:55

ГИБДД предупредила водителей об опасном участке дороги в Екатеринбурге

опасный участок дороги

ГИБДД предупредила водителей об опасном участке дороги в Екатеринбурге. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге водителей предупредили об опасном участке дороги. Он находится на 11 километре дублёра Сибирского тракта, в направлении Тюмени.

Опасность связана с неисправностью стационарного электрического освещения. Света нет на участке протяжённостью 700 метров, рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Изданию уточнили, что проблемы возникли на этой неделе. За этот период аварий на участке зафиксировано не было.

"Нарушение правил содержания автомобильных дороги напрямую угрожает безопасности дорожного движения", – отметили в пресс-службе.

Известно, что в адрес горадминистрации уже направлено предписание о закрытии разворота транспортных средств до приведения участка дороги в безопасное для движения состояние. В свою очередь водителей просят быть предельно осторожными, особенно в ночное время, соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.12.2020, 19:29 / Общество
Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции в вакцинации от COVID-19
11.12.2020, 18:41 / Общество
Официально: в Свердловской области продлили дистант школьникам
11.12.2020, 18:29 / Культура
На 78-м году жизни скончался народный артист России Николай Иванов
11.12.2020, 18:15 / Общество
В выходные свердловчане увидят сближение Луны и Венеры
11.12.2020, 17:51 / Экономика
Отмена ЕНВД: индивидуальных предпринимателей поставили перед выбором