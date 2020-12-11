ГИБДД предупредила водителей об опасном участке дороги в Екатеринбурге. Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге водителей предупредили об опасном участке дороги. Он находится на 11 километре дублёра Сибирского тракта, в направлении Тюмени.

Опасность связана с неисправностью стационарного электрического освещения. Света нет на участке протяжённостью 700 метров, рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Изданию уточнили, что проблемы возникли на этой неделе. За этот период аварий на участке зафиксировано не было.

"Нарушение правил содержания автомобильных дороги напрямую угрожает безопасности дорожного движения", – отметили в пресс-службе.

Известно, что в адрес горадминистрации уже направлено предписание о закрытии разворота транспортных средств до приведения участка дороги в безопасное для движения состояние. В свою очередь водителей просят быть предельно осторожными, особенно в ночное время, соблюдать скоростной режим, не совершать резких манёвров.