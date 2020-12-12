В Екатеринбурге за одну ночь выявили 45 грубых нарушений ПДД и поймали пятерых пьяных водителей

Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проходит в Екатеринбурге и по всей Свердловской области с 11 по 14 декабря.Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге полицейские подвели итоги первого дня профилактического мероприятия «Безопасная дорога». В ночь с пятницы на субботу автоинспекторы выявили 45 грубых нарушений правил дорожного движения и поймали пятерых водителей, отказавшихся проходить медицинское освидетельствование.

Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, помимо нетрезвых автолюбителей, в ходе профилактического рейда выявлено девять водителей без прав. Также к административной ответственности привлечены водители за проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на встречную полосу.

Кроме того, по итогам рейда задержаны трое водителей за попытку дачи взятки сотрудникам ГИБДД. Нарушители для разбирательства доставлены в полицию. В отношении них решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Добавим, что всего за 11 месяцев 2020 года в Екатеринбурге зарегистрировано 81 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек погибли, ещё 132 получили различные травмы.

Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» проходит в Екатеринбурге и по всей Свердловской области с 11 по 14 декабря.