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Общество / Авто и транспорт
14 декабря 2020, 11:08

Водителей предупредили о перекрытии участка трассы М-5 "Урал"

Ограничение движения на трассе М-5 "Урал"

Водителей предупредили о перекрытии участка трассы М-5 "Урал". Фото: Яндекс.Карты.

На 170-м километре трассы М-5 "Урал" (в районе села Кадниково) временно ограничат движение транспорта. Это произойдёт в ночь на 16 декабря, ориентировочно с 2:00 до 5:00.

Сперва будет ограничено движение транспорта в сторону Челябинска, а затем – в сторону Екатеринбурга. Перекрытие связано с установкой П-образной рамки для табло переменной информации. Оно продлится не более 15 минут в промежуток времени с 2:00 до 5:00, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

Объезд для водителей, едущих в сторону Челябинска, будет возможен через Сысерть. Автолюбителей просят быть внимательнее и выбирать маршрут заранее.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06.

Ранее "Областная газета" сообщала, что на 169-м км автодороги федерального значения М-5 "Урал" открылся полноценный проезд. С начала года на данном участке осуществлялся капитальный ремонт дорожной развязки и реконструкция моста через реку Сысерть.

Областная газета Свердловской области

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