За три дня в Свердловской области выявили 400 нарушителей ПДД. Фото: региональное Управлении ГИБДД ГУ МВД России.

На дорогах Свердловской области за три дня – с пятницы по воскресенье – пресечено более 400 грубых нарушений ПДД. Одного из автолюбителей сотрудникам ГИБДД пришлось останавливать при помощи табельного оружия.

Как сообщили в региональном Управлении ГИБДД ГУ МВД России, тотальные проверки транспорта были организованы в рамках операции «Безопасная дорога». За три дня инспекторы поймали более 200 нетрезвых водителей, ещё столько же человек задержаны при управлении транспортными средствами, не имея прав.

В одном случае для остановки автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель, сотрудники ГИБДД применили табельное оружие. Это произошло поздно вечером в субботу. Экипажем ДПС был замечен «ВАЗ-2112», водитель которого не был пристегнут ремнем безопасности, при этом автомобиль то прибавлял скорость, то наоборот двигался медленно.

Требования госавтоинспекторов остановиться водитель проигнорировал. Началось преследование, в ходе которого было применено оружие. Даже после повреждения колёс, нарушитель попытался продолжить движение, но допустил съезд с дороги. Он не пострадал.

Как выяснилось, 27-летний мужчина, находившийся за рулём «ВАЗ-2112», был нетрезв. Кроме того, он никогда не получал водительского удостоверения. Автоинспекторами составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения). Мировым судом вынесено решение – административный арест на 14 суток.

Госавтоинспекция Свердловской области сообщает, что подобные мероприятия, особенно в преддверии и в период праздничных выходных, будут проводиться регулярно. Направлены они, в первую очередь, на недопущение ДТП с участием нетрезвых водителей.

Как ранее сообщала "Областная газета", в Екатеринбурге за одну ночь выявили 45 грубых нарушений ПДД и поймали пятерых пьяных водителей. Всего за 11 месяцев 2020 года в столице Урала зарегистрировано 81 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 12 человек погибли, ещё 132 получили различные травмы.