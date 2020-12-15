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15 декабря 2020, 13:33

Опубликован перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году

ремонт дорог

Стал известен полный перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году. Фото: Алексей Кунилов.

Стал известен полный перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году. В Екатеринбурге обновят 18 участков.

В список вошли:

  • улица Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова;
  • улица Заводская, от улицы Кирова до улицы Металлургов;
  • улица Посадская, от улицы Гурзуфской до улицы Белореченской;
  • улица Серафимы Дерябиной, от переулка Встречного до улицы Крауля;
  • улица Шаумяна, от улицы Ясной до улицы Чкалова;
  • проспект Орджоникидзе;
  • улица 40-летия Октября, от улицы Кировградской до улицы Восстания;
  • улица Фронтовых Бригад, от улицы Шефской до дома № 78 по улице Норильской;
  • улица Таватуйская, от улицы Маневровой до переулка Теплоходного;
  • улица Автомагистральная, от улицы Бебеля до улицы Маневровой;
  • улица Техническая, от улицы Бебеля до улицы Надеждинской;
  • улица Вилонова, от улицы Учителей до улицы Раевского;
  • Сиреневый бульвар;
  • улица Фурманова, от улицы 8 Марта до улицы Шаумяна;
  • улица 8 Марта, от дома № 167 по улице 8 Марта до строения № 1 по улице Академика Шварца;
  • улица Щорса, от улицы Белинского до улицы 8 Марта;
  • Сибирский тракт, от переулка Загородного до дома № 103 по Сибирскому тракту;
  • Сибирский тракт, от дома № 2б по улице Варшавской до улицы Чистой.

Кроме того, в следующем году на почти 40 перекрёстках столицы Урала заменят светофоры и установят дорожные знаки. В целом на дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено 1,05 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать 14 участков дорог за 606,3 млн рублей. Список объектов:

  • улица Индустриальная, от улицы Металлургов до улицы Циолковского
  • улица Монтажников, от улицы Садоводов до улицы Зеленстроевская
  • улица Карла Маркса, от улицы Октябрьской Революции до улицы Островского
  • улица Калинина;
  • улица Захарова;
  • улица Энтузиастов;
  • улица Валегин Бор (автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспанцеру № 3);
  • Серебрянский тракт;
  • улица Кушвинская, от улицы Товарный двор до улицы Кулибина;
  • улица Ильича;
  • улица Ермака;
  • улица Садоводов, от улицы Фестивальная до улицы Монтажников;
  • улица Зеленстроевская, от улицы Монтажников до улицы Алтайская;
  • улица Декабристов, от улицы Челюскинцев до улицы Носова.

Также в перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли 23 отрезка междугородних трасс (их полный список приведены ниже). На обновление этих объектов потребуется 1,7 млрд рублей.

Фото: документ

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Областная газета Свердловской области

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