Опубликован перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году

Стал известен полный перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году. Фото: Алексей Кунилов.

Стал известен полный перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году. В Екатеринбурге обновят 18 участков.

В список вошли:

улица Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова;

улица Заводская, от улицы Кирова до улицы Металлургов;

улица Посадская, от улицы Гурзуфской до улицы Белореченской;

улица Серафимы Дерябиной, от переулка Встречного до улицы Крауля;

улица Шаумяна, от улицы Ясной до улицы Чкалова;

проспект Орджоникидзе;

улица 40-летия Октября, от улицы Кировградской до улицы Восстания;

улица Фронтовых Бригад, от улицы Шефской до дома № 78 по улице Норильской;

улица Таватуйская, от улицы Маневровой до переулка Теплоходного;

улица Автомагистральная, от улицы Бебеля до улицы Маневровой;

улица Техническая, от улицы Бебеля до улицы Надеждинской;

улица Вилонова, от улицы Учителей до улицы Раевского;

Сиреневый бульвар;

улица Фурманова, от улицы 8 Марта до улицы Шаумяна;

улица 8 Марта, от дома № 167 по улице 8 Марта до строения № 1 по улице Академика Шварца;

улица Щорса, от улицы Белинского до улицы 8 Марта;

Сибирский тракт, от переулка Загородного до дома № 103 по Сибирскому тракту;

Сибирский тракт, от дома № 2б по улице Варшавской до улицы Чистой.

Кроме того, в следующем году на почти 40 перекрёстках столицы Урала заменят светофоры и установят дорожные знаки. В целом на дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено 1,05 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать 14 участков дорог за 606,3 млн рублей. Список объектов:

улица Индустриальная, от улицы Металлургов до улицы Циолковского

улица Монтажников, от улицы Садоводов до улицы Зеленстроевская

улица Карла Маркса, от улицы Октябрьской Революции до улицы Островского

улица Калинина;

улица Захарова;

улица Энтузиастов;

улица Валегин Бор (автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспанцеру № 3);

Серебрянский тракт;

улица Кушвинская, от улицы Товарный двор до улицы Кулибина;

улица Ильича;

улица Ермака;

улица Садоводов, от улицы Фестивальная до улицы Монтажников;

улица Зеленстроевская, от улицы Монтажников до улицы Алтайская;

улица Декабристов, от улицы Челюскинцев до улицы Носова.

Также в перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли 23 отрезка междугородних трасс (их полный список приведены ниже). На обновление этих объектов потребуется 1,7 млрд рублей.

Фото: документ

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