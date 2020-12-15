Опубликован перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году

Стал известен полный перечень дорог Свердловской области, которые отремонтируют в 2021 году. В Екатеринбурге обновят 18 участков.
В список вошли:
- улица Бебеля, от улицы Готвальда до улицы Кирова;
- улица Заводская, от улицы Кирова до улицы Металлургов;
- улица Посадская, от улицы Гурзуфской до улицы Белореченской;
- улица Серафимы Дерябиной, от переулка Встречного до улицы Крауля;
- улица Шаумяна, от улицы Ясной до улицы Чкалова;
- проспект Орджоникидзе;
- улица 40-летия Октября, от улицы Кировградской до улицы Восстания;
- улица Фронтовых Бригад, от улицы Шефской до дома № 78 по улице Норильской;
- улица Таватуйская, от улицы Маневровой до переулка Теплоходного;
- улица Автомагистральная, от улицы Бебеля до улицы Маневровой;
- улица Техническая, от улицы Бебеля до улицы Надеждинской;
- улица Вилонова, от улицы Учителей до улицы Раевского;
- Сиреневый бульвар;
- улица Фурманова, от улицы 8 Марта до улицы Шаумяна;
- улица 8 Марта, от дома № 167 по улице 8 Марта до строения № 1 по улице Академика Шварца;
- улица Щорса, от улицы Белинского до улицы 8 Марта;
- Сибирский тракт, от переулка Загородного до дома № 103 по Сибирскому тракту;
- Сибирский тракт, от дома № 2б по улице Варшавской до улицы Чистой.
Кроме того, в следующем году на почти 40 перекрёстках столицы Урала заменят светофоры и установят дорожные знаки. В целом на дорожные работы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" направлено 1,05 млрд рублей, следует из документа, опубликованного на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.
В Нижнем Тагиле планируют отремонтировать 14 участков дорог за 606,3 млн рублей. Список объектов:
- улица Индустриальная, от улицы Металлургов до улицы Циолковского
- улица Монтажников, от улицы Садоводов до улицы Зеленстроевская
- улица Карла Маркса, от улицы Октябрьской Революции до улицы Островского
- улица Калинина;
- улица Захарова;
- улица Энтузиастов;
- улица Валегин Бор (автомобильная дорога к Противотуберкулезному диспанцеру № 3);
- Серебрянский тракт;
- улица Кушвинская, от улицы Товарный двор до улицы Кулибина;
- улица Ильича;
- улица Ермака;
- улица Садоводов, от улицы Фестивальная до улицы Монтажников;
- улица Зеленстроевская, от улицы Монтажников до улицы Алтайская;
- улица Декабристов, от улицы Челюскинцев до улицы Носова.
Также в перечень объектов, подлежащих ремонту, вошли 23 отрезка междугородних трасс (их полный список приведены ниже). На обновление этих объектов потребуется 1,7 млрд рублей.
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