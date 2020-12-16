Трассу М-5 "Урал" в сторону Екатеринбурга вновь перекроют. Фото: Галина Соловьёва.

Вторую ночь подряд на 170-м километре трассы М-5 "Урал" (в районе села Кадниково) будет затруднён проезд. Об ограничениях предупреждают водителей, направляющихся в сторону Екатеринбурга.

По данным ФКУ "Уралуправтодор", движение в сторону уральской столицы будет перекрыто ориентировочно в период с 00:00 до 03:00. Само ограничение продлится не более 15 минут.

Перекрытие связано с установкой П-образной рамки для табло переменной информации. Автолюбителей просят быть внимательнее и выбирать маршрут заранее.

Добавим, в ночь на 16 декабря на 170-м километре трассы М-5 уже вводились аналогичные ограничения. Однако они действовали для всех водителей – сначала в сторону Челябинска, а затем – в сторону Екатеринбурга.