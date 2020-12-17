В Екатеринбурге появился светофор с белым светом

Первый светофор с дополнительной секцией белого света установили на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Московская. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга, Фёдор Серков

В Екатеринбурге появился новый тип светофора, оборудованный дополнительной секцией белого цвета. Она предупреждает водителей о переходящих дорогу пешеходах.

На этой секции изображены поворотная стрелка и фигура пешехода. Такой сигнал призван предостеречь автомоблистов от наезда на людей за поворотом.

Первый такой светофор установили на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Московская. Там водители, поворачивающие с Ленина направо в сторону железнодорожного вокзала, двигаются одновременно с пешеходами, пересекающими улицу Московская.

По словам директора МБУ "Центр организации движения" Данила Меркулова, новое светофорное оборудование позволит не только обеспечить безопасность на дороге, но сэкономить время в пути для участников дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, в будущем такие светофорные объекты появятся и на других перекрёстках города.

Напомним, ранее стал извествен список участков дорог уральской столицы, где в 2021 году пройдут ремонтные работы. В перечень вошли 18 отрезков улиц. Кроме того, почти на 40 перекрёстках города ожидается замена светофорных объектов. Такие работы проведут, в частности, на пересении 8 Марта и Авиационной, Щорса и Степана Разина, Шаумяна и Громова, Фурманова и Московской.