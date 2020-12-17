В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай вышел на маршрут №15. Фото: пресс-служба АО «Уралтрансмаш».

Сегодня в Нижнем Тагиле на линию вышел современный низкопольный трамвай 71-415. Он начал перевозить пассажиров по маршруту №15.

До выхода трамвая на линию специалисты провели пуско-наладочные работы, подготовили вагоны к эксплуатации, проинструктировали водителей, сообщает пресс-служба АО «Уралтрансмаш» (производитель низкопольных трамваев).

Трамвай 71-415 – низкопольный четырёхосный вагон европейского уровня. Он полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда»: удобен для маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми. Максимальная вместимость вагона – 190 человек. Срок службы не менее 30 лет.

Напомним, в августе новый трамвай проходил испытания в Нижнем Тагиле. Как писала «Областная газета», среди пассажиров, уже протестировавших новинку, был глава города Владислав Пинаев. Тогда мэр сообщил, что в этом году в трамвайном депо появится четыре вагона.

В сентябре 2020 года АО «Уралтрансмаш» заключило контракт на поставку трёх полностью низкопольных трамваев модели 71-415 в Нижний Тагил. А в начале декабря трамваи поступили в город.

Добавим, впервые модель 71-415 была представлена широкой публике на международной выставке «ИННОПРОМ-2018».

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