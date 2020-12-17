Темы дня

Общество / Авто и транспорт
17 декабря 2020, 14:36

В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай вышел на маршрут №15

низкопольный трамвай

В Нижнем Тагиле новый низкопольный трамвай вышел на маршрут №15. Фото: пресс-служба АО «Уралтрансмаш».

Сегодня в Нижнем Тагиле на линию вышел современный низкопольный трамвай 71-415. Он начал перевозить пассажиров по маршруту №15.

До выхода трамвая на линию специалисты провели пуско-наладочные работы, подготовили вагоны к эксплуатации, проинструктировали водителей, сообщает пресс-служба АО «Уралтрансмаш» (производитель низкопольных трамваев).

Трамвай 71-415 – низкопольный четырёхосный вагон европейского уровня. Он полностью отвечает требованиям программы «Доступная среда»: удобен для маломобильных групп населения, людей пожилого возраста и пассажиров с детьми. Максимальная вместимость вагона – 190 человек. Срок службы не менее 30 лет.

Напомним, в августе новый трамвай проходил испытания в Нижнем Тагиле. Как писала «Областная газета», среди пассажиров, уже протестировавших новинку, был глава города Владислав Пинаев. Тогда мэр сообщил, что в этом году в трамвайном депо появится четыре вагона.

В сентябре 2020 года АО «Уралтрансмаш» заключило контракт на поставку трёх полностью низкопольных трамваев модели 71-415 в Нижний Тагил. А в начале декабря трамваи поступили в город.

Добавим, впервые модель 71-415 была представлена широкой публике на международной выставке «ИННОПРОМ-2018».

Читайте также:

В Нижнем Тагиле с 1 января изменится график движения трамваев.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
17.12.2020, 15:45 / Общество
Владимир Путин объяснил, почему ещё не привился от коронавируса
17.12.2020, 15:29 / Политика
Владимир Путин рассказал о главных задачах мусорной реформы
17.12.2020, 15:25 / Общество
За чертой бедности находятся 20 миллионов россиян
17.12.2020, 15:19 / Экономика
В ТОСЭР «Новоуральск» появился восьмой резидент
17.12.2020, 15:13 / Общество
Президенту РФ доложили, что медики Качканара не получили надбавки за работу с больными COVID-19