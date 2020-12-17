В Екатеринбурге огородят 14 участков трамвайных путей

В Екатеринбурге обособят 14 участков трамвайных путей. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге утвердили перечень участков трамвайных путей, которые планируется обособить в 2022-2023 годах. Искусственные препятствия в виде бордюров появятся в 14 местах.

Это исключит возможность автомобилистам передвигаться по рельсам и затруднять движение трамваев.

Как сообщили в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города, в часы пик трамваи медленнее всего передвигаются по необособленным участкам пути. Причина тому – игнорирование водителями Правил дорожного движения.

Автолюбители едут по путям из-за чего трамваи вынуждены ограничивать свою скорость. В свою очередь это приводит к нарушению расписания и увеличению интервалов движения.

"Но пассажиры городского общественного транспорта не должны тратить своё время на стояние в пробках. Изменить такую ситуацию и поможет обособление трамвайных путей", ‒ считает начальник отдела организации транспортного обслуживания населения Артём Ахияров.

Согласно постановлению, подписанному главой Екатеринбурга Александром Высокинским, работы по обособлению трамвайных путей будут проведены на следующих участках:

улица Луначарского: 8,1 километра (бортовым камнем);

проспект Ленина: 6,5 километра (бортовым камнем);

улица Энтузиастов: 1,8 километра (делиниатором/разметкой);

улица Донская: 0,3 километра (бортовым камнем);

улица Викулова: 2,6 километра (бортовым камнем);

улица Радищева: 2 километра (делиниатором/разметкой);

улица Куйбышева: 2,7 километра (бортовым камнем);

улица Победы: 4,4 километра (бортовым камнем);

улица Малышева: 1 километр (бортовым камнем);

улица Старых Большевиков: 4,6 километра (бортовым камнем);

улица Челюскинцев: 4,2 километра (бортовым камнем);

улица Гагарина: 3 километра (бортовым камнем);

улица Белореченская: 1,7 километра (бортовым камнем);

улица 8 Марта: 7,1 километра (бортовым камнем).

На заметку! Общая протяжённость трамвайных путей в Екатеринбурге составляет более 160 км в однопутном исчислении. Из них более 70 км путей проходят отдельно от автомобильных дорог, 30 км – огорожено бордюрами и порядка 60 км отмечены разделительными полосами.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в столице Урала появится более 40 новых выделенных полос для общественного транспорта. Их протяжённость составит от 500 метров до 5 километров. Самые длинные выделенки появятся на участках улиц Амундсена (5 км), Московской (4,8 км) и Репина (3,7 км).