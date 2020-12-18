Уральских водителей предупредили об ухудшении погодных условий

В связи с ухудшением погодных условий автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области ожидается снег и изморозь. В связи с ухудшением погодных условий уральские дорожники выпустили предупреждение для водителей.

Автомобилистам напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба ФКУ "Уралуправтодор", в сложных погодных условиях осуществляется круглосуточное патрулирование федеральных трасс. На борьбу с образованием гололёда и снежного наката выведена дорожная техника. Водителей просят с пониманием отнестись к процессу расчистки трасс и не создавать помех для спецмашин.

По данным Уральского гидрометцентра, 18 декабря в регионе ожидаются снег и метели. Более подробный прогноз погоды на конец неделе можно посмотреть здесь.

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