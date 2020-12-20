Российские регионы наделили полномочиями по расчёту нормативов парковочных мест

Российские регионы будут вправе сами устанавливать расчётные показатели количества парковочных мест. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство наделило регионы России полномочиями по расчёту нормативов парковочных мест. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, российские регионы будут вправе сами устанавливать расчётные показатели количества парковочных мест, которые нужны в городах и посёлках. Отмечается, что речь идёт о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон.

«Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории», - говорится в пояснительной записке к документу.

Этим же постановлением регионы России наделены полномочиями устанавливать минимально допустимую площадь озеленённых территорий в границах населённых пунктов.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала проекте «Украденный Екатеринбург». На нём уральские общественники собирают информацию об участках, которые, предположительно, незаконно заняты организациями или частными лицами под нелегальные парковки. В конце ноября сообщалось, что в уральской столице проверят первые сто таких участков.