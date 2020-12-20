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Общество / Авто и транспорт
20 декабря 2020, 14:17

Российские регионы наделили полномочиями по расчёту нормативов парковочных мест

Российские регионы будут вправе сами устанавливать расчётные показатели количества парковочных мест.

Российские регионы будут вправе сами устанавливать расчётные показатели количества парковочных мест. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство наделило регионы России полномочиями по расчёту нормативов парковочных мест. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, российские регионы будут вправе сами устанавливать расчётные показатели количества парковочных мест, которые нужны в городах и посёлках. Отмечается, что речь идёт о парковочных местах для легковых автомобилей рядом с жилыми домами, общественными местами, а также у границ лесопарков, мест отдыха и курортных зон.

«Раньше минимально допустимое количество таких мест регулировалось на федеральном уровне. Это не всегда позволяло учитывать особенности той или иной территории», - говорится в пояснительной записке к документу. 

Этим же постановлением регионы России наделены полномочиями устанавливать минимально допустимую площадь озеленённых территорий в границах населённых пунктов.

Напомним, ранее «Областная газета» рассказывала проекте «Украденный Екатеринбург». На нём уральские общественники собирают информацию об участках, которые, предположительно, незаконно заняты организациями или частными лицами под нелегальные парковки. В конце ноября сообщалось, что в уральской столице проверят первые сто таких участков.

Областная газета Свердловской области

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