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Общество / Авто и транспорт
21 декабря 2020, 13:52

В Екатеринбурге на два года закрыли участок улицы Школьников

ограничение движения

В Екатеринбурге на два года закрыли участок улицы Школьников. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге закрыли движение по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся до 19 декабря 2022 года.

Причиной перекрытия стала жилая застройка в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской. Работами занимается общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Репина», сообщает пресс-служба мэрии.

Власти города просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на вновь установленные знаки и указатели. Также важно заранее спланировать маршрут передвижения.

Объехать закрытый участок можно по соседним улицам – Репина, пер. Ударников.

Фото: информационная карта мэрии Екатеринбурга
Областная газета Свердловской области

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