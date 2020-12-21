В Екатеринбурге на два года закрыли участок улицы Школьников

В Екатеринбурге на два года закрыли участок улицы Школьников. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге закрыли движение по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся до 19 декабря 2022 года.

Причиной перекрытия стала жилая застройка в границах улиц Репина – Заводской – Красноуфимской. Работами занимается общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик Репина», сообщает пресс-служба мэрии.

Власти города просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – обратить особое внимание на вновь установленные знаки и указатели. Также важно заранее спланировать маршрут передвижения.

Объехать закрытый участок можно по соседним улицам – Репина, пер. Ударников.