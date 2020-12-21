Россия приостанавливает авиасообщение с Великобританией

Ограничения вступают в силу с 00:00 минут 22 декабря года и будут действовать в течение недели. Фото: Галина Соловьёва

С 22 ноября Россия временно приостанавливает авиасообщение с Великобританией в связи с ухудшением эпидемической обстановки. Такое решение принял оперативный штаб по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению на сайте Правительства РФ, ограничения вступают в силу с 00:00 минут 22 декабря года и будут действовать в течение недели.

Ранее стало известно, что после сообщений об обнаружении в Соединённом Королевстве нового, более заразного штамма коронавируса, о закрытии авиасообщения с Великобританией заявили около 20 мировых держав, в том числе не менее 14 государств - членов Евросоюза.

Российский оперативный штаб следит за развитием ситуации с появлением в Великобритании нового штамма коронавируса.

В частности, Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения нового коронавируса в России и в мире, способные влиять на возможность выявления, лечения и профилактики COVID-19. В случае необходимости будут приняты дополнительные меры.