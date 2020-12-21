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21 декабря 2020, 17:45

Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за снегопада

пробки

Екатеринбург сковали девятибалльные пробки. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбург целый день стоит в пробках из-за непогоды. К вечеру заторы на дорогах достигли 9 баллов из 10 возможных.

Весь день на Яндекс.Картах сообщалось о 7-балльных пробках. Ситуация ухудшилась к вечеру.

На данный момент, многокилометровые пробки наблюдаются по всему городу. Движение затруднено на пр. Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточная, Белинского, 8 Марта, Радищева, Московская, Фурманова, Большакова, Щорса, Халтурина и Токарей. Серьёзные дорожные заторы также зафиксированы на участках Объездной дороги.

Усложняет ситуацию непогода и многочисленные ДТП. По две аварии произошли на Куйбышева и Малышева. По одной – на Посадской, Белинского, Восточной, пр. Космонавтов и Машиностроителей.

Фото: Яндекс.Карты

Добавим, днём в городе на борьбу со снегом вышло 152 единицы спецтехники и 356 дорожных рабочих. Всего в декабре службы благоустройства всех семи районов уральской столицы отправили на снежные свалки почти 39 тысяч тонн снега.

По данным 18:40 пробки в городе достигли максимальных 10-баллов.

Областная газета Свердловской области

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