Екатеринбург встал в девятибалльные пробки из-за снегопада

Екатеринбург сковали девятибалльные пробки. Фото: Галина Соловьёва.

Екатеринбург целый день стоит в пробках из-за непогоды. К вечеру заторы на дорогах достигли 9 баллов из 10 возможных.

Весь день на Яндекс.Картах сообщалось о 7-балльных пробках. Ситуация ухудшилась к вечеру.

На данный момент, многокилометровые пробки наблюдаются по всему городу. Движение затруднено на пр. Ленина, на улицах Малышева, Куйбышева, Восточная, Белинского, 8 Марта, Радищева, Московская, Фурманова, Большакова, Щорса, Халтурина и Токарей. Серьёзные дорожные заторы также зафиксированы на участках Объездной дороги.

Усложняет ситуацию непогода и многочисленные ДТП. По две аварии произошли на Куйбышева и Малышева. По одной – на Посадской, Белинского, Восточной, пр. Космонавтов и Машиностроителей.

Фото: Яндекс.Карты

Добавим, днём в городе на борьбу со снегом вышло 152 единицы спецтехники и 356 дорожных рабочих. Всего в декабре службы благоустройства всех семи районов уральской столицы отправили на снежные свалки почти 39 тысяч тонн снега.

По данным 18:40 пробки в городе достигли максимальных 10-баллов.