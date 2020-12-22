Утром Екатеринбург встал в 8-балльные пробки. Фото: Яндекс.Карты

Екатеринбургские автомобилисты стоят в 8-балльных пробках. На данный момент в городе зафиксировано 9 ДТП.

Согласно сервису "Яндекс.Пробки", самые сильные дорожные заторы на проспекте Ленина, на улицах Куйбышева, Восточная, Фурманова, Щорса, Комсомольская, Советская, Белинского. Кроме того, движение затруднено на участках Объездной дороги, Базового переулка и Кольцовского тракта.

Усложняет ситуацию непогода и многочисленные ДТП. В частности аварии произошли на улицах Проезжая, Первомайской, Восточная, Машинной, Луганской, Луначарского. Ещё два ДТП зафиксировано на проспекте Космонавтов.

Напомним, накануне вечером заторы на дорогах достигли 10 баллов из 10 возможных. Весь день 21 декабря сообщалось о 7-балльных пробках.