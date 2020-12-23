Что спасёт Екатеринбург от транспортного коллапса?

По мнению специалиста, перспективными видятся автобусы большой вместимости. Фото: Александр Зайцев

Вопрос оптимизации транспортных маршрутов поднимался в Екатеринбурге ещё несколько лет назад, но в итоге от глобальной транспортной реформы решили отказаться в пользу небольших изменений. О том, что могло бы быть рациональным для столицы Урала, «Областная газета» поговорила с Михаилом ПЕТРОВЫМ, руководителем отдела прогнозирования размещения производительных сил и пространственного развития экономики регионов Института экономики УрО РАН.

- Особенностью Екатеринбурга является компактность и старая застройка в центре, сформировавшая узкие улицы. Как оптимизировать транспортные маршруты, исходя из этой ситуации?

- Удачным видом транспорта для Екатеринбурга является трамвай. Даже обычный трамвай с достаточной для города скоростью проходит по старым улицам, а также может связывать отдалённые районы, и даже города-спутники. В связи с этим очень привлекательно выглядит строящаяся линия скоростного трамвая до Верхней Пышмы, которая фактически превратит город-спутник в ещё один район Екатеринбурга.

Перспективными видятся автобусы большой вместимости. Заполняемость их зависит не только от населённости районов, через которые проходят маршруты, но и от частоты рейсов. Я думаю, воспринимают пассажиропотоки те маршруты, частота курсирования которых хотя бы не реже, чем 15–20 минут. Маршрут должен быть надёжным для пассажиров, лишь при таком условии он будет иметь стабильную заполненность, да и то не с первых дней. Пассажиры должны сначала убедиться, что новая схема работает, и привыкнуть к ней.

Меня очень обрадовало возвращение автобуса 24-го маршрута, который успешно функционировал много лет назад, и сейчас тоже курсирует достаточно часто, демонстрирует хорошую заполняемость. Это очень протяжённый рейс – от УрФУ до Широкой Речки и даже дальше. Такие протяжённые маршруты могут быть востребованы в городе.

- Нужно ли в городе дополнительно развивать транспортную сеть? Если да, то за счёт каких видов транспорта?

- Сейчас перспективным видится электробус – и в плане скорости, маневренности, и в плане экологической безопасности. Также стоит развивать троллейбусную сеть: троллейбусные маршруты удачно вписались в Пионерский посёлок. В ближайшей перспективе они были бы очень нужны для соединения Втузгородка с Академическим и Чкаловским районами.

Что касается развития маршрутной сети в целом, то к этому вопросу нет пока единых подходов. Но предварительно всё же необходимо разработать матрицу пассажироперевозок в городе, подсчитать количество людей, пользующихся различными видами общественного транспорта в разных районах города.

- Все эти предложения увеличат трафик, и, соответственно, заторы на дорогах. Как тогда бороться с ними?

- С помощью стимулирования пользования общественным транспортом и отказом от личного. Давно прошли те времена, когда личный автомобиль был вопросом престижа. Разумно ли сейчас забивать город транспортными единицами, везущими одного человека? Активное пользование личным транспортом подразумевает необходимость строительства инфраструктуры под него: парковок, стоянок. Получается, что сейчас город оказывает помощь не самым бедным слоям населения за общественный счёт.

- В последнее время звучали предложения властей области и города о том, чтобы развивать городскую электричку и строить канатную дорогу – насколько это целесообразно?

- Канатная дорога в наших условиях – это нецелесообразно. Такой вид транспорта имеет смысл только там, где сильно пересечённая местность или водная преграда. Гипотетически, например, канатная дорога могла бы соединить Химмаш и Нижне-Исетский микрорайон, но особого смысла в этом я не вижу, так как такой вид транспорта вряд ли будет широко востребован. Канатные дороги знакомы нам в первую очередь как рекреационный вид транспорта (Сочи, Геленджик, Ялта).

А вот городская электричка – значительно перспективней. Под неё могут быть приспособлены уже имеющиеся пути – например, у нас есть железная дорога в сторону Сысерти, значительная часть которой проходит между жилыми районами Екатеринбурга.

Михаил Петров. Фото: Институт экономики УрО РАН

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации»

Опубликовано в №241 от 24.12.2020