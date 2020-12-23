Стали известны подробности проекта наземного метро в Екатеринбурге. Фото: Алексей Кунилов.

Стали известны подробности проекта "Городская электричка в Екатеринбурге". Для уральской столицы данный проект может стать аналогом наземного метро.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе СвЖД, проект предполагает создание транспортно-пересадочных узлов и остановочных пунктов, увязанных с другими видами общественного транспорта. На маршрутах "городской электрички" планируется использовать современные электропоезда "Ласточка".

В данный момент ОАО "РЖД", свердловское правительство и горадминистрация прорабатывают концепцию пассажирских железнодорожных перевозок на территории Екатеринбурга, связывающую развивающиеся районы уральской столицы и города-спутники. Соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом и РЖД до 2030 года ещё согласовывается.

Среди перспективных маршрутов рассматривается так называемый "Юго-Западный железнодорожный обход". Он может объединить центральную частью города с микрорайонами Солнечный, Академический, Широкая Речка, ВИЗ-Правобережный.

Ещё один проект предполагает организацию транспортного обслуживания района Новокольцовский, а также объединение в единую транспортную сеть аэропорта Кольцово и логистических центров, находящихся вдоль Кольцовского тракта. Кроме того, изучаются варианты железнодорожного сообщения с Верхней Пышмой, Среднеуральском, Сысертью, Берёзовским.

Ранее "Облгазета" рассказывала, что АО "Свердловская пригородная компания" ищет подрядчика, который разработает бизнес-план для электрички в микрорайон Новокольцовский и кольцевого маршрута с использованием Юго-Западного обхода. На эти цели готовы выделить 5 млн рублей.

О планах строительства кольцевой железной дороги в городе на полях GMIS-2019 сообщал экс-глава Екатеринбурга, а ныне и.о. первого замгубернатора Александр Высокинский. Он заявлял, что на новом общественном транспорте можно будет уехать в микрорайоны Солнечный и Академический, а также на ВИЗ-Правобережный.

"У нас есть идея продлить городскую электричку, которая ходит сейчас, и сделать кольцо вокруг города. Надо посмотреть, как кольцо можно проложить через Солнечный, Академический микрорайоны и увести на ВИЗ-Правобережный. Если мы это сделаем, то получим по факту наземное метро, производительность у него колоссальная, скорость очень большая. Мы будем ориентироваться на Москву, которая уже прошла этот путь", – отметил он, добавив, что на реализацию проекта планируется выделить 8-10 млрд рублей.