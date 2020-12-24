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Общество / Авто и транспорт
24 декабря 2020, 14:40

После новогодних каникул "Ласточки" на Среднем Урале начнут курсировать по двум новым направлениям

Ласточка

У "Ласточек" появятся два новых маршрута. Фото: Алексей Кунилов.

С 10 января 2021 года у "Ласточек" на Свердловской железной дороге появятся два новых маршрута. Они начнут курсировать по направлениям Шарташ - Ревда и Екатеринбург - Билимбай.

Рейсы будут выполняться ежедневно. Оба поезда будут находиться в пути около часа, сообщает пресс-служба СвЖД.

Отправление поезда №7041 Шарташ - Ревда назначено на 18:01. Остановки предусмотрены на о.п. Первомайская, Екатеринбург-Пассажирский и о.п. ВИЗ. "Ласточка" в обратном направлении (№7042) выйдет в свой первый рейс 11 января в 7:22.

Поезд №7057 Екатеринбург-Пассажирский – Билимбай будет отправляться в 19:36. Остановки он будет делать на о.п. ВИЗ, о.п. Электродепо, Екатеринбург-Сортировочный, Северка, о.п. Новоталица, Первоуральск и Подволошная. Поезд из Билимбая (№7058) начнёт курсировать с 11 января. Его отправление запланировано на 07:30.

Напомним, 1 декабря "Ласточка" вернулась на маршрут Пермь — Екатеринбург. В прошлом году электропоезд обслуживал этот маршрут, но весной его отменили из-за пандемии.

Областная газета Свердловской области

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