За год на Среднем Урале в ДТП погибли 100 пешеходов

Только 23 декабря на территории региона произошло шесть ДТП с участием пешеходов, в результате которых семь человек получили травмы. Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции за прошедший год в Свердловской области зафиксировали 763 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате ДТП пострадали около 700 человек, а ещё 100 - погибли.

Как сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, только 23 декабря на территории региона произошло шесть ДТП с участием пешеходов, в результате которых семь человек получили травмы. Отмечается, что вина в совершении аварий распределилась одинаково: в 50% ДТП усматривается вина водителей автомобилей, а в остальных 50% - нарушения ПДД со стороны пешеходов.

В качестве примера сотрудники ГИБДД рассказали о двух происшествиях в населённых пунктах Среднего Урала.

В Каменске-Уральском около 17:00 мужчина 1972 года рождения внезапно вышел на проезжую часть в неположенном для перехода месте, из-за чего водитель автобуса "Богдан" допустил наезд на него. Мужчина был доставлен с травмами различной степени тяжести в травматологическое отделение Городской больницы, где также установят, был ли он нетрезв.

Другое ДТП произошло в селе Кашино. 25-летний водитель автомобиля Renault Logan при проезде нерегулируемого перекрёстка выехал на встречную полосу движения и допустил наезд на пешеходов. В результате пострадали две женщины 1960 и 1979 года рождения. Врачи диагностировали у 60-летней женщины открытую черепно-мозговую травму, ушибы головы и бедра, а у её дочери - ушибы лица.

"Госавтоинспекция Свердловской области, в очередной раз, напоминает участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении ПДД. Водителям следует снижать скорость уже при приближении к пешеходным переходам, пешеходам следует переходить проезжую часть только в установленных местах, убедившись в безопасности перехода", - обратились к свердловчанам сотрудники ГИБДД.