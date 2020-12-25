В Екатеринбурге выбран лучший дизайн-проект "умной остановки"

В уральской столице появятся остановки, представленные дизайнером Алексеем Быковым. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Члены жюри конкурса на лучший дизайн-проект "умных остановок" для Екатеринбурга определили победителя. В уральской столице появятся остановки, представленные дизайнером Алексеем Быковым.

Начальник отдела дизайна городской среды департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга – главный художник Дмитрий Фогель заявил, что все члены жюри отметили профессионализм творческих работ, прошедших в финал.

"У жюри были к ним замечания, но после соответствующей корректировки финальных проектов победитель определён. Им признан Алексей Быков. Этот автор представил на конкурс два варианта дизайна остановочных пунктов, из которых жюри выбрало тот, где основной отличительной особенностью является полигональный элемент кровли. Надеюсь, что к своему 300-летнему юбилею Екатеринбург получит целую сеть комфортных и высокотехнологичных остановочных пунктов", - передаёт слова Дмитрия Фогеля пресс-служба администрации Екатеринбурга.

В свою очередь замдиректора МБУ "Центр организации движения" Евгений Евсеев отметил, что в 2021 году уральская столица получит более 250 млн рублей на финансирование интеллектуальной транспортной системы. Средства пойдут на закупку камер, видеодетекторов, транспортных мониторов, остановок общественного транспорта, серверов и программного обеспечения.

Напомним, бывший мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил о начале конкурса 10 августа. При создании дизайн-проекта остановочных пунктов участникам необходимо было придерживаться единой цветовой палитры и стилистики, предусмотреть доступность для маломобильных граждан, устойчивость конструкций к механическому (вандализм) и климатическому воздействию (ветер и осадки).

"Начинка" остановок должна содержать табло с информацией о прибытии транспорта, интерактивный экран для работы со справочной информацией, сервисами вызова экстренных служб и ЕКАРТАми. Кроме того, они должны быть оборудованы USB-портами для зарядки мобильных устройств, Wi-Fi-роутерами и системами звукового оповещения.

Финалисты были объявлены 19 ноября. За первое место боролись проекты DIMEDIA, RASKconstruction, Ростелекома, дизайнера Алексея Быкова и группы компаний "Элефант".