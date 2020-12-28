Движение на трассе Р-354 Екатеринбург – Курган ограничат 29 и 30 декабря. Фото: карта.

Уральских водителей предупредили об ограничении движения на 55-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Это связано с ремонтными работами на железнодорожном переезде вблизи посёлка Марамзино.

По данным пресс-службы ФКУ "Уралуправтодор", работы, проводимые СвЖД, должны стартовать в 21:00 29 декабря и завершиться 02:00 30 декабря. В этот период времени движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за временными знаками. Также необходимо соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

Напомним, на трассе в районе посёлка Марамзино довольно часто ограничивают движение транспорта. Там вводят реверсивное движение из-за ремонтных работ на переезде. Последний раз это происходило 18 сентября, а до этого – 10-го.

Ранее "Областная газета" также сообщала, что власти Свердловской области планируют построить путепровод на трассе Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган, в районе указанного посёлка.

"Это важный проект. Его реализация позволит ликвидировать регулярные заторы, усилить безопасность на дороге, увеличить скорость пассажирских и грузовых перевозок. Этот вопрос, что называется, назрел", – отмечал глава региона Евгений Куйвашев.