Предновогодняя суета и снег стали причинами дневных пробок в Екатеринбурге

В середине дня дорожная обстановка в городе оценивается в 8 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Из-за снега и традиционной для конца декабря предновогодней суеты Екатеринбург застыл в пробках. В середине дня дорожная обстановка в городе оценивается в 8 баллов.

Заторы образовались в основном на центральных улицах уральской столицы. Проспект Ленина стоит на участке от Кузнечной до Карла Либкнехта, от Репина до 8 Марта. Улица Малышева скована пробками на участках от Комсомольской до Восточной, от Бажова до Пушкина.

Также серьёзные заторы наблюдаются на Куйбышева, Радищева, Попова, Московской, Токарей, Крауля, Халтурина, Комсомольской, Владимира Высоцкого, Шефской, Фронтовых Бригад, Челюскинцев, Готвальда.

Сложности с проездом возникли и на въездах в город. Автомобилисты стоят на Кольцовском тракте (там на пересечении с Базовым переулком произошло ДТП), улице Щербакова, дублёре Сибирского тракта, ЕКАДе.

Снегопад привёл ко множеству дорожных аварий. По данным сервиса "Яндекс.Карты", ДТП зафиксированы на перекрёстке Шаумяна - Белореченской, на Комсомольской в районе концерна "Калина", на Декабристов у Метеогорки, на Шефской у Восточного кладбища.