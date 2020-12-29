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Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2020, 12:19

Пассажиры смогут ездить в поездах по России со скидкой 50%

поезд

Продажа билетов по акции стартует 29 декабря. Фото: Владимир Мартьянов.

В новогодние каникулы россияне смогут путешествовать поездами со скидкой 50%. Продажа билетов по акции стартует 29 декабря.

Скидка распространяется на билеты на верхние места в вагонах купе. Список железнодорожных составов, участвующих в акции, опубликован на сайте ОАО "РЖД". В перечень вошли около 120 поездов. Все они отправляются в путь в разные даты в период с 1 по 12 января.

Воспользоваться скидкой смогут желающие отправиться, в частности, в Москву, Санкт-Петербург, на курорты юга России. Уральцам доступны поезда из Екатеринбурга в Кисловодск, Соликамск, Оренбург, Устье-Аху.

Ранее также стало известно, чтопассажирам сделают скидку 50% на билеты в поезда, отправляющиеся в путь 31 декабря.

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Областная газета Свердловской области

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