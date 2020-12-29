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Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2020, 13:05

Екатеринбург снова застыл в пробках

пробки в Екатеринбурге

К обеду пробки в Екатеринбурге достигли 8 баллов. Фото: Галина Соловьёва.

Второй день подряд Екатеринбург блокируют дорожные заторы. К обеду пробки в городе достигли 8 баллов.

Наиболее сложная дорожная обстановка сейчас наблюдается на проспекте Ленина, улицах Малышева, Куйбышева, Восточная и Московская. Сложности с проездом возникли также на Радищева, Гурзуфской, Токарей, Репина, Серафимы Дерябиной, Халтурина, Гражданской, Челюскинцев, Космонавтов, Шефской, Проезжей, Владимира Высоцкого, Комсомольской, Сибирском тракте, Фурманова.

По данным сервиса Яндекс.Карты, в уральской столице сейчас зафиксировано сразу несколько ДТП: на Куйбышева у цирка, на Малышева - Хохрякова, Московской - Шейнкмана, Блюхера - Сахалинской.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, вчера днём город тоже был скован пробками. Причинами дневных заторов стали, вероятно, предновогодняя суета и выпавший снег.

Областная газета Свердловской области

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