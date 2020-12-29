Темы дня

Общество / Авто и транспорт
29 декабря 2020, 15:15

В Екатеринбурге до 16 февраля перекроют улицу Шаумяна

перекрытие движения

В Екатеринбурге до 16 февраля перекроют улицу Шаумяна. Фото: карта.

Жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения по улице Шаумяна в районе дома № 73. Ограничения продлятся с 19 января по 16 февраля.

Это связано с устройством инженерных сетей дождевой канализации. Работами займётся общество с ограниченной ответственностью "Брусника", сообщает пресс-служба мэрии.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут. 

Движение транспорта будет направлено по улицам Волгоградской, Громова, Амундсена, Ясной.

Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице на два года закрыли движение по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся до 19 декабря 2022 года.

Читайте также:

На Среднем Урале заработали 19 новых комплексов фиксации нарушений ПДД.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
29.12.2020, 16:00 / Общество
В Каменске-Уральском ввели в эксплуатацию новую дорогу
29.12.2020, 15:33 / Общество
Участок трассы Пермь - Екатеринбург перекроют в ночь на 30 декабря
29.12.2020, 15:20 / Общество
На Среднем Урале открыли ещё три ледовые переправы
29.12.2020, 15:15 / Общество
В Екатеринбурге до 16 февраля перекроют улицу Шаумяна
29.12.2020, 14:57 / Общество
Евгений Куйвашев обсудил с экспертным сообществом прививочную кампанию от COVID-19