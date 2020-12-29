В Екатеринбурге до 16 февраля перекроют улицу Шаумяна

В Екатеринбурге до 16 февраля перекроют улицу Шаумяна. Фото: карта.

Жителей Екатеринбурга предупредили о временном закрытии движения по улице Шаумяна в районе дома № 73. Ограничения продлятся с 19 января по 16 февраля.

Это связано с устройством инженерных сетей дождевой канализации. Работами займётся общество с ограниченной ответственностью "Брусника", сообщает пресс-служба мэрии.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Водителям необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки и заранее планировать свой маршрут.

Движение транспорта будет направлено по улицам Волгоградской, Громова, Амундсена, Ясной.

Ранее "Областная газета" писала, что в уральской столице на два года закрыли движение по улице Школьников (от Красноуфимской до Котельникова). Ограничения продлятся до 19 декабря 2022 года.

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