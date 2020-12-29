Участок трассы Пермь - Екатеринбург перекроют в ночь на 30 декабря

Ограничение движения будет действовать на 11-километровом участке от 47 км до 58 км в районе реки Юмыш. Фото: Алексей Кунилов.

В ночь с 29 на 30 декабря строители закроют движение на трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург. Это связано с монтажом металлического пролётного строения надземного пешеходного перехода.

Как сообщается на сайте ФКУ "Уралуправтодор", ограничение движения будет действовать на 11-километровом участке от 47-го до 58-го км в районе реки Юмыш. Монтаж конструкции пешеходного перехода будет осуществляться с 2:00 до 4:00.

В указанный промежуток времени водителей просят воспользоваться объездными путями.

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, в ночь на 30 декабря движение будет ограничено на 55-м километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Строители будут проводить ремонтные работы на железнодорожном переезде вблизи посёлка Марамзино.