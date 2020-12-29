В Каменске-Уральском ввели в эксплуатацию новую дорогу

Участок улицы Кутузова соединил город с трассой в сторону посёлка Мартюш и села Рыбниковское. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском открыли новый участок дороги. Отрезок улицы Кутузова соединил город с трассой в сторону посёлка Мартюш и села Рыбниковское.

Как сообщает пресс-служба администрации муниципалитета, новая дорога - четырёхполосная, её протяжённость составляет 664 метра. Она является дублёром улицы Суворова, поэтому открытие нового участка дороги позволит разгрузить эту улицу. Это важно и для жителей жилого района Южный, и для тех, кто едет через Каменск-Уральский из Екатеринбурга или Челябинска.

Чтобы автомобилистам было проще свыкнуться с особенностями проезда по новому участку дороги, в первые дни после его открытия на перекрёстке Кутузова - 4 Пятилетки будет дежурить наряд ДПС.

Напомним, в этом году в Каменске-Уральском отремонтировали 22 дороги. Общая площадь нового дорожного покрытия составила 144 тысячи кв. метров, тротуаров – 40 тысяч кв. метров.