Стало известно расписание свердловских электричек в новогодние праздники

На Свердловской железной дороге произойдёт сразу несколько изменений в расписании электричек. Фото: Владимир Мартьянов.

В праздничные дни в Свердловской облсти изменится график движения электричек. Поезда, курсирующие только по будням, отменят, но будут назначены и дополнительные рейсы.

Так, 1 января не состоятся рейсы поездов № 7063 Екатеринбург-Пасс – Нижний Тагил (отправление в 10:21) и № 7064 Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс. (10:45).

Поезд № 7061 Екатеринбург-Пасс. – Нижний Тагил (08:42) перестанет ездить в период с 1 по 9 января. Поезд № 7067, курсирующий по тому же направлению (17:26), наоборот, назначен с 1 по 9 января. Он же отменён 30, 31 декабря и 10 января. Зато поезд № 7071 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Нижний Тагил – Серов (17:26) состоится 30 и 31 декабря, а также 10 января, но отменён с 1 по 9 января.

Электричка № 7062 Нижний Тагил - Екатеринбург (07:32) будет возить пассажиров со 2 по 10 января, а вот 31 декабря, 1 и 11 января этот рейс не состоится. С 1 по 10 января не будет и рейса № 7060 сообщением Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс. (05:59). На этом же направлении отменён рейс № 7068 в 15:06 3 января. Со 2 по 10 января пассажирам не стоит и ждать поезда № 7072 Серов – Нижний Тагил – Екатеринбург-Пасс. (03:10). Зато он запланирован на 31 декабря, 1 и 11 января.

Дополнительные рейсы также совершит пригородный поезд № 6471 Екатеринбург-Пасс. – Нижний Тагил (19:45) - с 1 по 10 января. В то же время рейс № 6461 Керамик – Нижний Тагил (19:02) отменён на первые 10 дней года, сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании.

Измнения в расписании коснутся также электропоездов, курсирующих в Шалинском направлении. С 31 декабря по 10 января на маршрут не будет выходить электричка № 7055 сообщением Екатеринбург-Пасс. – Кузино. Поезда в обратном направлении (№ 7056) перестанут курсировать с 1 по 11 января.

№ 7053 Екатеринбург-Пасс. – Шаля (17:57) назначен на 31 декабря и 10 января, зато отменён с 1 по 9 января. № 7239 Екатеринбург-Пасс. – Шаля (20:56) назначен на период с 1 по 9 января, но не состоится 31 декабря и 10 января. Обратный поезд № 7054 в 04:42 запланирован на 1 и 11 января, но отменён с 2 по 10 января. № 7232 сообщением Шаля – Екатеринбург-Пасс. (04:54) будет курсировать со 2 по 10 января, а 1 и 11 января его не будет.

Поезд № 7241 из Екатеринбурга в Шамары (20:56) отправится в путь 31 декабря и 10 января, но с 1 по 9 января ждать его не стоит. В обратном направлении пассажиров электрички № 7230 (04:12) доставят в пункт назначения 1 и 11 января, но не в период со 2 по 10 января.

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