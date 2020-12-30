В Кольцово почти вдвое сократились объёмы пассажирских перевозок

В ноябре Кольцово обслужил 238 тыс. пассажиров. Фото: Евгения Скачкова.

В ноябре екатеринбургский аэропорт Кольцово обслужил 238 тыс. пассажиров. Это почти вдвое меньше, чем в том же месяце прошлого года, когда услугами воздушной гавани воспользовались 437 тыс. человек.

Как следует из данных Росавиации, резкое падение объёмов перевозок в Кольцово и в других аэропортах было зафиксировано в апреле, когда во всей стране ввели ограничения, связанные с пандемией. Тогда количество обслуженных в Кольцово пассажиров сократилось почти в 16 раз до 28,8 тыс. человек. Летом показатель начал понемногу восстанавливаться, но вернуться к уровню прошлого года так и не смог.

В целом за 11 месяцев этого года клиентами екатеринбургского аэропорта стали более 3,2 млн человек. За аналогичный период прошлого года через Кольцово попутешествовали 5,8 млн человек.

Напомним, 27 марта Россия закрыла международное авиасообщение. 1 августа оно начало возобновляться. Первыми для поездок жителям страны стали доступны Великобритания, Танзания и Турция. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Сербия, Япония, Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы. Прямые перелёты в эти страны открыты далеко не из всех российских городов. Так, например, закрытым до сих пор остаётся екатеринбургский аэропорт Кольцово.

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