Темы дня

Общество / Авто и транспорт
30 декабря 2020, 13:58

Третий день подряд на дорогах Екатеринбурга образуются пробки

пробка

Екатеринбург снова оказался скован пробками. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня днём Екатеринбург снова оказался скован пробками. Такая ситуация в столице Урала складывается уже третий день подряд.

Улица Куйбышева стоит на всём своём протяжении в обе стороны. Похожая обстановка - на Восточной. Сложности с проездом возникли также на Ленина, Малышева, Московской, Радищева, Токарей, Халтурина, Готвальда, Челюскинцев, Завокзальной, Шефской, Комсомольской. Движение практически остановилось на Сибирском тракте, в Базовом переулке, на Юлиуса Фучика. Дорожная обстановка сейчас оценивается в 8 баллов.

Ситуация осложняется многочисленными ДТП. По данным сервиса Яндекс.Карты, аварии зафиксированы на Академика Бардина (на пересечении с Амундсена), на перекрёстках Щорса - Сурикова, Куйбышева - Московская, Пехотинцев - Бебеля, на Космонавтов (у дома №8 и у станции метро "Уралмаш").

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, два предыдущих дня пробки в городе образовывались, как и сегодня, примерно в обеденное время. Причиной дневных заторов стала, вероятно, предновогодняя суета.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
30.12.2020, 15:36 / Общество
«Помогали» сдать на права: в Екатеринбурге пойдут под суд автоинспекторы и инструкторы автошкол
30.12.2020, 15:31 / Экономика
За пять лет количество малоимущих свердловчан сократилось на 45 тысяч
30.12.2020, 15:06 / Политика
Владимир Путин поздравил Джозефа Байдена и Дональда Трампа с Новым годом и Рождеством
30.12.2020, 15:02 / Общество
В Екатеринбурге у Храма-на-Крови стартовал фестиваль «Вифлеемская звезда». Фото
30.12.2020, 14:31 / Общество
Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей