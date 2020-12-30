Третий день подряд на дорогах Екатеринбурга образуются пробки

Екатеринбург снова оказался скован пробками. Фото: Алексей Кунилов.

Сегодня днём Екатеринбург снова оказался скован пробками. Такая ситуация в столице Урала складывается уже третий день подряд.

Улица Куйбышева стоит на всём своём протяжении в обе стороны. Похожая обстановка - на Восточной. Сложности с проездом возникли также на Ленина, Малышева, Московской, Радищева, Токарей, Халтурина, Готвальда, Челюскинцев, Завокзальной, Шефской, Комсомольской. Движение практически остановилось на Сибирском тракте, в Базовом переулке, на Юлиуса Фучика. Дорожная обстановка сейчас оценивается в 8 баллов.

Ситуация осложняется многочисленными ДТП. По данным сервиса Яндекс.Карты, аварии зафиксированы на Академика Бардина (на пересечении с Амундсена), на перекрёстках Щорса - Сурикова, Куйбышева - Московская, Пехотинцев - Бебеля, на Космонавтов (у дома №8 и у станции метро "Уралмаш").

Фото: Яндекс.Карты

Напомним, два предыдущих дня пробки в городе образовывались, как и сегодня, примерно в обеденное время. Причиной дневных заторов стала, вероятно, предновогодняя суета.