Темы дня

Общество / Авто и транспорт
31 декабря 2020, 09:19

В Нижний Тагил прибыла ещё одна партия новых автобусов

новые автобусы

В Нижний Тагил поставили ещё одну партию низкопольных автобусов. Фото: Сергей Казанцев, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижний Тагил поставили ещё одну партию низкопольных автобусов. Всего в город в этом году прибыли 17 новых единиц общественного транспорта.

Все они были приобретены муниципалитетом в рамках национального проекта "Чистый воздух" и программы обновления пассажирского городского транспорта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По словам главы города Владислава Пинаева, в ближайшее время технику передадут в аренду перевозчикам, и уже в начале 2021 года новые автобусы выйдут на маршруты.

Какие именно это будут маршруты, пока точно неизвестно. Планируется, что автобусы появятся и на наиболее востребованных маршрутах, и на тех, что обслуживают отдалённые территории.

Напомним, 17 новых автобусов обошлись городу в 107,4 млн рублей. Поставщиком техники стало ООО "Симаз". О поступлении первой партии сообщалось в середине декабря.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.12.2020, 12:10 / Общество
Россиянам разрешили переносить туры, купленные по программе кешбэка
31.12.2020, 12:04 / Общество
Российские космонавты с борта МКС поздравили землян с Новым годом
31.12.2020, 11:23 / Общество
Глава Минздрава поздравил медиков и рассказал о планах на 2021 год
31.12.2020, 10:55 / Общество
Всё придумано со вкусом: Евгений Куйвашев – о низкопольном ретро-трамвае
31.12.2020, 10:43 / Общество
На Среднем Урале более чем в два раза выросла смертность от коронавируса