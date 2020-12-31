В Нижний Тагил прибыла ещё одна партия новых автобусов

В Нижний Тагил поставили ещё одну партию низкопольных автобусов. Фото: Сергей Казанцев, пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижний Тагил поставили ещё одну партию низкопольных автобусов. Всего в город в этом году прибыли 17 новых единиц общественного транспорта.

Все они были приобретены муниципалитетом в рамках национального проекта "Чистый воздух" и программы обновления пассажирского городского транспорта, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

По словам главы города Владислава Пинаева, в ближайшее время технику передадут в аренду перевозчикам, и уже в начале 2021 года новые автобусы выйдут на маршруты.

Какие именно это будут маршруты, пока точно неизвестно. Планируется, что автобусы появятся и на наиболее востребованных маршрутах, и на тех, что обслуживают отдалённые территории.

Напомним, 17 новых автобусов обошлись городу в 107,4 млн рублей. Поставщиком техники стало ООО "Симаз". О поступлении первой партии сообщалось в середине декабря.