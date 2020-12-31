Свердловская ГИБДД представила график работы в новогодние праздники. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловская Госавтоинспекция опубликовала график работы регистрационно-экзаменационных подразделений в новогодние каникулы. Приём граждан будет вестись два дня – 6 и 9 января.

В эти дни свердловчане могут подать заявления на регистрацию транспортных средств, выдачу или замену водительских удостоверений. Работа всех подразделений РЭО региона будет осуществляться с 9:00 до 17:00, без перерыва.

Приём граждан по обычному графику возобновится с 12 января, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Отмечается, что в предыдущие новогодние праздники сотрудниками свердловских РЭО было проведено около 5 000 операций, связанных с регистрационными действиями автомобилей, более 2 000 операций по выдаче и замене водительских удостоверений. Кроме того, у более 2,5 тысячи граждан приняты экзамены на получение прав.

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