В 2021 году заработает онлайн-база злостных нарушителях ПДД

Агрегаторы такси и каршеринговые компании через онлайн-базу смогут узнавать, есть ли права у водителей. Фото: Владимир Мартьянов

МВД России готовится запустить в начале 2021 года онлайн-базу злостных нарушителей Правил дорожного движения. В неё внесут данные о россиянах и иностранцах.

Уже в этом году компании смогут проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение прав. Кроме того, агрегаторы такси и каршеринговые компании через онлайн-базу смогут узнавать, есть ли права у водителей.

База данных ГИБДД или открытая цифровая платформа разрабатывается на площадке МВД РФ совместно с Минкомсвязью, сообщили ТАСС в МВД.

Добавим, что сейчас водителей можно проверять по номеру и дате выдачи прав через официальный интернет-портал Госавтоинспекции.

Читайте также:

Свердловская ГИБДД представила график работы в новогодние праздники.

Названы восемь очагов аварийности на свердловских трассах.