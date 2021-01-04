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Общество / Авто и транспорт
4 января 2021, 12:31

В 2021 году заработает онлайн-база злостных нарушителях ПДД

Девушка за рулём автомобиля

Агрегаторы такси и каршеринговые компании через онлайн-базу смогут узнавать, есть ли права у водителей. Фото: Владимир Мартьянов

МВД России готовится запустить в начале 2021 года онлайн-базу злостных нарушителей Правил дорожного движения. В неё внесут данные о россиянах и иностранцах.

Уже в этом году компании смогут проверять своих водителей на наличие многократных нарушений ПДД и лишение прав. Кроме того, агрегаторы такси и каршеринговые компании через онлайн-базу смогут узнавать, есть ли права у водителей.

База данных ГИБДД или открытая цифровая платформа разрабатывается на площадке МВД РФ совместно с Минкомсвязью, сообщили ТАСС в МВД.

Добавим, что сейчас водителей можно проверять по номеру и дате выдачи прав через официальный интернет-портал Госавтоинспекции.

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Областная газета Свердловской области

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