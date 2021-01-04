"Уральские авиалинии" открыли продажу субсидируемых билетов на весь 2021 год

Доступны полёты по льготным ценам с Дальнего Востока и из Калининграда, а также во всероссийский детский центр "Океан" и в Симферополь. Фото: Евгения Скачкова

Льготные тарифы будут действовать на перелёты по стране, в том числе из Екатеринбурга. Билеты со скидкой уже могут приобрести пассажиры до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 и совершить путешествие до конца 2021 года.

Предложение распространяется также на инвалидов I группы всех возрастов и сопровождающих лиц, детей-инвалидов всех групп и их сопровождающих, инвалидов с детства II или III групп, а так россиян, имеющих удостоверение многодетной семьи.

"Доступны полёты по льготным ценам с Дальнего Востока и из Калининграда, а также во всероссийский детский центр "Океан" и в Симферополь. Продажа авиабилетов осуществляется в рамках госпрограмм обеспечения доступности авиаперевозок", - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Субсидируемые билеты продаются на самолёты:

из Владивостока в Новосибирск, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Минеральные Воды и обратно,

во Владивосток в ВДЦ "Океан" из Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и обратно,

из Читы в Екатеринбург, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и обратно,

из Благовещенска в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и обратно,

из Иркутска в Санкт-Петербург, Сочи и обратно,

из Хабаровска в Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москву, Симферополь, Сочи, Геленджик, Иркутск, Минеральные Воды и обратно,

из Горно-Алтайска в Москву,

в Симферополь из Екатеринбурга, Самары, Челябинска, Барнаула, Казани, Омска, Тюмени, Перми, Читы, Кемерово, Томска, Иркутска, Нижневартовска, Новосибирска, Сочи, Сургута и обратно,

в Калининград из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и обратно.

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