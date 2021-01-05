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Общество / Авто и транспорт
5 января 2021, 16:21

В 2020 году число погибших на дорогах свердловчан снизилось более чем на 10%

ДТП

За прошедший год на Среднем Урале произошло 2 774 ДТП, в которых погибли 357 человек. Фото: Александр Исаков.

В 2020 году число ДТП на дорогах Свердловской области сократилось на 8,8%, а количество погибших в авариях людей - на 10,3%. По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства региона, таких результатов удалось добиться благодаря реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги".

В прошедшем году строители модернизировали и оснастили проекционной разметкой, которую видно в ночное время суток и в любых погодных условиях, 84 пешеходных перехода.

Для снижения аварийности также власти региона также предприняли модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов. Речь идёт об установке мигающих жёлтых сигналов светофора, искусственных дорожных неровностей, ограждения и освещение. За год модернизация коснулась 4,5 тыс. нерегулируемых пешеходных переходов, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Кроме того, в качестве эксперимента на восемь особо аварийных участков региональных дорог были нанесены дублирующие знаки "обгон запрещён", а на Режевском тракте для разделения потоков и снижения аварийности установили тросовое заграждение. Протяжённость экспериментального участка составляет около 1 км.

За прошедший год на Среднем Урале произошло 2 774 ДТП, в которых погибли 357 человек. Показатель социального риска, рассчитываемого исходя из количества погибших в ДТП на 100 тысяч человек, сократился с 9,29 до 8,2.

Областная газета Свердловской области

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