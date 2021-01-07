На Урале проверят информацию о замёрзших пассажирах поезда

На Урале проверят информацию о замёрзших пассажирах поезда. Фото: Владимир Мартьянов.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку информации о нарушении прав граждан. Речь идёт о пассажирах поезда сообщением Приобье ‒ Екатеринбург.

Проверка стартовала по поручению уральского транспортного прокурора, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее екатеринбургские СМИ информировали о низкой температуре в вагонах пассажирского поезда. По их данным, в связи с технической неисправностью отопительной системы температура воздуха не поднималась выше 12 градусов.

По данному инциденту проводится проверка. Если специалисты транспортной прокуратуры выявят факты бездействия либо иного ненадлежащего исполнения обязанностей, ставящих под угрозу здоровье граждан, руководителю территориального филиала Федеральной пассажирской компании будут внесены акты прокурорского реагирования.