Самолёт из Екатеринбурга в Тюмень задержали на девять часов по техническим причинам

Авиакомпания «Utair» на 9 часов задержала рейс из Екатеринбурга в Тюмень. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна АТ-72.
По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, самолёт должен был отправиться по регулярному рейсу Екатеринбург ‒ Тюмень (UТ-280) в 15:45 7 января. Однако из-за технической неисправности воздушного судна вылет пришлось отложить до 22:30 (расчётное время вылета).
Известно, что на рейс были зарегистрированы 33 человека, из которых два несовершеннолетних. Оказание услуг пассажирам на контроль взяла Свердловская транспортная прокуратура.
По данным онлайн-табло Кольцово и сайта авиакомпании, вылет рейса UТ-280 состоялся позже запланированного, в 1:04 8 января. В Тюмень борт прибыл в 1:45.
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Стоит отметить, что на данный момент в Кольцово задержаны два авиарейса. Так вылет в Норильск (рейс Y7-918) перенесён с 1:25 на 12:00, а в Саратов (WZ-1047) ‒ с 11:15 на 15:55.
Ещё два рейса отменены. Речь идёт о маршрутах Екатеринбург ‒ Ош (YK-866) и Екатеринбург ‒ Сыктывкар (7R-8721).