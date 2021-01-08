Самолёт из Екатеринбурга в Тюмень задержали на девять часов по техническим причинам

Самолёт из Екатеринбурга в Тюмень задержали на девять часов. Фото: Владимир Мартьянов.

Авиакомпания «Utair» на 9 часов задержала рейс из Екатеринбурга в Тюмень. Причиной стала техническая неисправность воздушного судна АТ-72.

По данным пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, самолёт должен был отправиться по регулярному рейсу Екатеринбург ‒ Тюмень (UТ-280) в 15:45 7 января. Однако из-за технической неисправности воздушного судна вылет пришлось отложить до 22:30 (расчётное время вылета).

Известно, что на рейс были зарегистрированы 33 человека, из которых два несовершеннолетних. Оказание услуг пассажирам на контроль взяла Свердловская транспортная прокуратура.

По данным онлайн-табло Кольцово и сайта авиакомпании, вылет рейса UТ-280 состоялся позже запланированного, в 1:04 8 января. В Тюмень борт прибыл в 1:45.